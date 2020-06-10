В Сбербанке фиксируют двойной рост ипотечных заявок

«Мы видим, что сейчас у нас количество заявок на ипотеку в два раза больше, чем в прошлом году. Если сравнивать с февралем, то количество выросло на 50%», — сказал Попов в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Объем ипотечного кредитования в России, в соответствии с информацией компании ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в мае составил двести пять миллиардов рублей.

В исследовании акцентируется внимание на том, что ключевым фактором повышения выдачи в мае является льготная ипотека на новостройки под шесть с половиной процентов. В мае на нее пришлось примерно двадцать процентов от общего числа оформленных ипотечных кредитов. За семь недель действия программы граждане подали более ста сорока пяти тысяч заявок, банки выдали почти тридцать одну тысячу кредитов на семьдесят семь миллиардов рублей.

realty.interfax.ru пишет, что программа обеспечивает для любого гражданина России беспрепятственное оформление кредита на новостройку под шесть с половиной процентов годовых на весь срок кредитования в размере до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов рублей в других регионах.

В ипотечном секторе рынка отслеживается уменьшение ставок. В соответствии с данными мониторинга, средняя ставка предложения пятнадцати «топовых» ипотечных банков по кредитам на первичном рынке достигла восьми с половиной процентов, на вторичном почти девяти процентов.

Согласно сведениям ЦБ, отечественные банки в январе–апреле этого года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на девятьсот шестьдесят пять миллиардов рублей, что почти на двенадцать с половиной процентов больше показателя годом ранее. Число оформленных кредитов поднялось на полтора процента (триста девяносто девять тысяч против трехсот девяноста трех тысяч).