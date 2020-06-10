Впервые на параде Победы в Екатеринбурге представят технику в арктическом камуфляже

Среди образцов, которые планируется представить, находятся танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль. «Тигр»

Ранее сообщалось, что перед репетициями вся техника дезинфицируется. Личный состав обеспечивается всеми необходимыми средствами защиты. Они по минимуму контактируют с другими военнослужащими, гражданскими лицами и местным населением.