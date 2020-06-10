Впервые на параде Победы в Екатеринбурге представят технику в арктическом камуфляже
Сегодня, 18:23ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
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Военная техника, окрашенная в расцветки арктических подразделений, впервые будет представлена на параде Победы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦВО.
Сюжеты: Екатеринбург
Среди образцов, которые планируется представить, находятся танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль. «Тигр»
Ранее сообщалось, что перед репетициями вся техника дезинфицируется. Личный состав обеспечивается всеми необходимыми средствами защиты. Они по минимуму контактируют с другими военнослужащими, гражданскими лицами и местным населением.
Сам парад Победы будет проведен в городе 24 июня в 10.00. Этот день был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы, а вечером состоится салют.
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