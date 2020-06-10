Задержанные специалисты ТЭЦ-3 в Норильске могли бы помочь при ликвидации ЧП
Директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, ведущего инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова задержали в Норильске 10 июня по делу об аварии, связанной с разливом топлива. Они могут быть причастны к ситуации как лица, на которых лежит ответственность за решения о проверке и эксплуатации резервуаров.
Со слов гендиректора Заполярного филиала “Норильского никеля” Николая Уткина, специалисты ТЭЦ содействуют следствию, и сейчас они могут быть полезны при устранении последствий аварии, пишет regnum.ru.
С Уткиным согласен и адвокат московской коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов, указавший на то, что при такой ситуации домашний арест является вполне логичным. В настоящее время опыт и знания задержанных целесообразнее было бы применить для скорейшей ликвидации последствий аварии.
В рамках избрания меры пресечения, помимо активного сотрудничества специалистов ТЭЦ-3 со следствием, нужно принимать во внимание отсутствие реальной возможности уехать из Норильска. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Отмечается, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла двадцать девятого мая. В результате случившегося топливо попало в грунт и акватории близ промышленной площадки АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». В настоящее время в ликвидации последствий задействовано свыше четырехсот человек и двести семьдесят единиц техники компании, а также силы МЧС и Морской спасательной службы.