Алексей Балыбердин рассказал, что такое ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова не может остаться без внимания, и в том числе без внимания Госдумы. Именно потому вопрос о нем был поднят на очередном заседании.

Безусловно, все понимают, что может оказываться некое давление на следственные органы в плане того, что человек известный, популярный, ресурсный, как сказал Вячеслав Викторович. Поэтому, дабы исключить давление, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным было дано поручение комитету по противодействию коррупции взять данное расследование на контроль, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Депутаты не имеют права вмешиваться в расследование дела, но на контроль взять могут.

Также депутат Госдумы от Нижнего Тагила выразил и собственное мнение по поводу произошедшего.

Что касается моего личного мнения, то оно совпадает со мнением большинства депутатов и председателя Государственной думы. Закон един для всех и неважно, какие у человека заслуги, насколько человек известен, ресурсный. Если он допустил правонарушение, то должен отвечать по закону. Тем более, мы в прошлом году ужесточили наказания за управление транспортным средством в пьяном виде. К тому же, уже известны результаты обследования. Там уже по видео было понятно, что человек находился в жестком алкогольном опьянении, рассказал TagilCity.ru депутат.

Балыбердин также выразил соболезнования семье погибшего в результате аварии водителя.