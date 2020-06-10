Жара в Екатеринбурге: по центру прокатились девушки в бассейне в одних купальниках
Сегодня, 09:46ОбществоФото: E1.ru
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Центр Екатеринбурга вчера мог наблюдать картину, как компания молодых людей катала девушек на телеге в бассейне, прикрепленному к жигули, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Два юноши-блогера в машине проехали мимо резиденции губернатора в одних купальных костюмах. Организатор мероприятия Михаил рассказал, что их все-таки остановила полиция, но не за телегу с бассейном. Молодые люди готовились к поездке три дня и теперь планируют загрузить полное видео в социальные сети.
В ГИБДД передали, что информация о компании в телеге-бассейне не поступала.
Напомним, что 19 мая в Екатеринбурге произошло судебное заседание по делу организации тайной вечеринки Станиславом Славиковским. Наказание за совершенное преступление составило 15 тысяч рублей.
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