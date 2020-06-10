Жара в Екатеринбурге: по центру прокатились девушки в бассейне в одних купальниках

Два юноши-блогера в машине проехали мимо резиденции губернатора в одних купальных костюмах. Организатор мероприятия Михаил рассказал, что их все-таки остановила полиция, но не за телегу с бассейном. Молодые люди готовились к поездке три дня и теперь планируют загрузить полное видео в социальные сети.