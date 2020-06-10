Жители села под Нижним Тагилом обвинили предприятие в порче дороги большегрузами

Жительница поселка рассказала, что по данной дороге двигаются грузовые автомобили организации «Горбуновское Торфопредприятие», которое занимается отгрузкой торфа.

На наши просьбы следить за дорогой, директор данной компании отвечает легко и непринужденно: «Я плачу налоги, поэтому вам, я ничего не должен»,рассказала женщина.

По ее словам, в один день колонна большегрузов окончательно продавила дорогу так, что выезд с поселка практически не возможен. Местные жители стали переживать за то, как к ним будет проезжать транспорт экстренных служб:

Мы хотим, чтобы к нашим жителям могла доехать скорая, пожарная, полиция. По этой дороге наши дети поедут осенью в школу.

Видео Видео: vk.com/blacktagil

Как рассказал TagilCity.ru директор

Мы занимаемся отсыпкой обочин, прокладкой канав вдоль дороги, щебень периодически засыпаем. По этой дороге ездят не только наши большегрузы, здесь очень много дачников. Понятно, что грунтовая дорога быстро приходит в негодность. Но мы плотно взаимодействуем с администрацией поселка, они просят — мы помогаем,рассказал Максимов.

Также жители отмечают, что дорогу периодически равняют грейдером, однако этого хватает ненадолго, и через некоторое время опять появляются ямы и неровности.

Нам обещают новую дорогу. Хотелось бы знать только, когда? Через год, два, три, десять? А сейчас нам что делать с убитой дорогой, на которой к тому же нет ни единого фонарного освещения?рассказывает местная жительница.

Про новую дорогу в беседе с редакцией упомянул и Дмитрий Максимов. По его словам, есть проект асфальтовой дороги в обход существующей.

Видео Видео: vk.com/blacktagil

На запрос TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила о сроках капитального ремонта дороги в поселок Чащино точной даты не сообщили, отметив, что в 2020 году он точно не планируется. Однако сейчас было проведено грейдирование.