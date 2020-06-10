Жительницу Первоуральска оштрафовали за фейковую информацию о COVID-19 «Вконтакте»

В середине мая женщина оставила комментарий под одним из постов группы «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте», в котором утверждала, что никакого коронавируса не существует. Как рассказала ее некая знакомая, работающая в 40-й больнице, с подтвержденным COVID-19 госпитализированы всего два больных, остальные — для массовки.