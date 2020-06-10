Жительницу Первоуральска оштрафовали за фейковую информацию о COVID-19 «Вконтакте»
Сегодня, 11:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Первоуральске прошел суд по делу COVID-диссидентки. Женщина, оставившая негативный комментарий во «Вконтакте», получила штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус
В середине мая женщина оставила комментарий под одним из постов группы «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте», в котором утверждала, что никакого коронавируса не существует. Как рассказала ее некая знакомая, работающая в 40-й больнице, с подтвержденным COVID-19 госпитализированы всего два больных, остальные — для массовки.
Женщине предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Нарушительница признала свою вину и раскаялась в содеянном.
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