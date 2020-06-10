Жителям Нижнего Тагила выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима
Сегодня, 22:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение особого противопожарного режима, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 1 мая. Сотрудники МЧС следят за соблюдение требований, в частности при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полеты совершаются по графику, установленному МЧС. Коптер фиксирует место, где виден открытый огонь и путь к нему.
В Нижнем Тагиле на одно должностное лицо составлен протокол за несоблюдение особого режима. Штраф за это нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Для граждан сумма штрафа — от двух до четырёх тысяч, для предпринимателей — до 40 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей. Во время особого противопожарного режима такая форма наказания, как «Предупреждение», не применяется.
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