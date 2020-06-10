Жителям Нижнего Тагила выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима

Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 1 мая. Сотрудники МЧС следят за соблюдение требований, в частности при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полеты совершаются по графику, установленному МЧС. Коптер фиксирует место, где виден открытый огонь и путь к нему.

В Нижнем Тагиле на одно должностное лицо составлен протокол за несоблюдение особого режима. Штраф за это нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Для граждан сумма штрафа — от двух до четырёх тысяч, для предпринимателей — до 40 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей. Во время особого противопожарного режима такая форма наказания, как «Предупреждение», не применяется.