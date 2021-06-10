11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

В день траура на территории города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК «Росатом», Свердловской области, ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» и ГО «Город Лесной», сообщает пресс-служба предприятия «Электрохимприбор», сотрудники которого погибли в ДТП.
Отмечается, что все запланированные мероприятия отменяются с 11 по 13 июня. Сигнал электросирены в память о погибших прозвучит 11 июня в 09.00.
Напомним, в областном главке полиции после ДТП в Лесном в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, мог ли водитель избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами.