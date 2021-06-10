2 июля Екатеринбург будет принимать Первый региональный фестиваль рекламы

На Первый региональный фестиваль рекламы уже отправили свои конкурсные работы его участники из таких городов, как Тверь, Новосибирск, Ижевск, Казань, Москва, Грозный, Уфа, Санкт-Петербург, Барнаул, Калининград, Киров, Саратов, Владивосток, Екатеринбург. В последнем и пройдет фестиваль 2 июля.

География городов, где живут участники проекта, организованногом Ассоциацией коммуникационных агентств России, близка к общенациональному масштабу. По словам продюсера фестиваля Яны Бляхман, его задача состоит в поиске новых героев креативной индустрии в разных регионах страны. Амбициозные агентства, фрилансеров и бренды, создающие крутые рекламные проекты, можно найти в каждом городе. «1Й фестиваль дает возможность выйти за пределы региона и заявить о себе на всю страну», - говорит она. Подавать онлайн-заявки можно по 18 июня включительно, пишет inkazan.ru. Помимо рекламных агентств, креативные рекламные кейсы на участие в конкурсе ждут от представителей бизнеса и даже фрилансеров с яркими, необычными проектами, которые запомнила аудитория. Участники фестиваля могут заявиться в одной из трех категорий: digital, creative, activations, куда входят свыше 40 номинаций. Это smm и нативная реклама, социальные и диджитал-кампании, мобильные приложения, брендинг и «наружка». При этом организаторы сделали участие максимально доступным и понятным. Оценивать фестивальные работы предстоит представителям ключевых агентств, брендов и медиа как федерального, так и регионального уровня. Финальное событие первого регионального конкурса рекламы - офлайн-фестиваль, который запланирован в программе рекламного форума НРФ "Регионы" 1 и 2 июля в Екатеринбурге. Участникам предстоит принять участие в обширной образовательной программе, включающей в себя дискуссии, творческие сессии, нетворкинг. Официальный медиапартнер мероприятия - 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter