330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину

330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину
330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину
Сегодня, 17:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За поврежденный на переезде внедорожник в Новой Ляле РЖД по решению суда заплатит 330 тысяч рублей владельцу автомобиля.

Автомобиль Renault Duster пострадал на железнодорожном переезде на улице 9 Января в Новой Ляле в октябре 2020 года.

Когда водитель подъехал к переезду, он был закрыт, горели запрещающие огни светофора, заграждение на его полосе было поднято, а на встречной — опущено.

После остановки длинносоставного поезда блок не освободился, и переезд оставался закрытым. Движение транспорта регулировала дежурная по переезду, осуществляя его в реверсивном порядке. Женщина, находившая у пульта управления переездом, подала Михаилу знак рукой, что можно проезжать. Автомобиль выехал на встречную полосу и начал проезжать переезд, в этот момент ограждение поднялось, ударив автомобиль. Машина повисла на барьере, рассказали подробности инцидента в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате происшествия внедорожник получил значительные механические повреждения. За ремонт владелец отдал почти 320 тысяч рублей.

С иском о возмещении ущерба и оплаты услуг оценщика хозяин автомобиля обратился в суд. В итоге Новолялинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме и возложил обязанность по возмещению вреда на ОАО «РЖД».

Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Он, в свою очередь, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, 10 мая из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем. По результатам проведенного освидетельствование у водителя было установлено алкогольное опьянение.

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