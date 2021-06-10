Безопасный отдых тагильчан в летнее время обеспечит администрация Нижнего Тагила

Руководители профильных управлений, представители министерства внутренних дел и министерства чрезвычайных ситуации во время очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили тему обеспечения безопасности вблизи водоёмов и план противопожарных мероприятий.
Начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин обратил особе внимание на то, что в связи с засушливой погодой сложилась пожароопасная ситуация. По его словам, с начала 2021 года в городе произошло 492 пожара, в которых погибло 8 человек. Основная причина большинства возгораний — неосторожное обращение с огнём. В июне установили своеобразный рекорд — пожарные 87 раз за сутки выезжали на вызовы, связанные с горением сухой травы и тополиного пуха.
Для того, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, специалисты усилили мониторинг территорий и проводят опашку участков с сухой травой. Также сейчас жителям города выдаются памятки и проводятся профилактические беседы. По информации исполняющего обязанности начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, в Нижнем Тагиле расположено 57 источников противопожарного водоснабжения. Сейчас проводится их проверка, чтобы потом сделать ремонт: обеспечить пожарным бригадам доступ к воде, вырубить древесную поросль и восстановить профили подъездных путей.
Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин поручил профильным управлениям не ждать окончания инвентаризации пожарных водоёмов и источников, а сейчас же приступить к приведению их в порядок. Вице-мэр подчеркнул, что весна и начало лета оказались очень засушливыми и сохраняется высокая вероятность возникновения возгораний, поэтому администрация города должна оперативно решать все текущие вопросы по обеспечению пожарной безопасности людей.
Отдел гражданской защиты населения вместе со специалистами МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить гибель людей на водоёмах. Рейды по местам массового купания горожан, размещение предупреждающих аншлагов и временных спасательных постов — лишь малая часть работы.
Директор центра защиты населения Сергей Коперкин отметил, что спасатели каждый день проверяют водоёмы города. Благодаря этому уже удалось предотвратить гибель людей на воде. По его словам, в первом случае пьяный мужчина на спор решил переплыть городской пруд, но у него не хватило сил, и спасатели его успели вытащить. А во втором случае туристы, отдыхающие в городе, оказались на сломанном катамаране на середине водоёма и не могли самостоятельно добраться до берега, поэтому были предприняты меры по их эвакуации.
Вячеслав Горячкин также поручил спасательным службам обратить внимание на водоёмы в промышленных зонах Нижнего Тагила, где в 2020 году были случаи гибели людей. Он сказал, что необходимо ещё раз проверить карьеры Высокогорского ГОКа, установить предупреждающие аншлаги в места купания и по возможности ограничить доступ горожан, в особенности детей.