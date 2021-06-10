Дегтярев пообещал открытие новой детской поликлиники в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с инспекцией Индустриальный район Хабаровска. Он осмотрел объекты социального значения, о которых ему чаще всего сообщали жители в соцсетях.

Одной из проблем граждане посчитали детскую поликлинику № 17, в которой обслуживается на 5 тысяч пациентов больше, чем рассчитано. По причине того, что помещений не хватает, сложно разграничивать потоки больных и здоровых детей. Дегтярев рассказал, что будет открыта новая больница в микрорайоне Прибрежном, куда могут быть переведены все медработники и пациенты, пишет Vostokmedia.com. «Помещение новой поликлиники большое и просторное, как минимум 22,5 тысячи человек здесь смогут обслуживаться из находящихся рядом микрорайонов, — уточнил Дегтярев. Новая поликлиника будет состоять из рентгенологического отделения, дневного стационара, отделений неотложной помощи и восстановительного лечения, кабинета охраны зрения. Помимо этого, поликлиника будет включать аптеку и центр амбулаторной хирургии. Согласно планам, строительство нового объекта будет завершено в конце 2021 года. Еще Дегтярев осмотрел несколько улиц, где более двух десятилетий не выполнялся ремонт дорог. Эти участки уже включили в программу «Безопасные и качественные дороги» и их ремонт стартует с июля. На данные работы местный бюджет предоставил 21 млн рублей. Глава региона посмотрел также образовательные учреждения. Так, два года назад МБОУ СОШ № 68 превратилось в муниципальный ресурсный центр, но подъезд к нему затрудняется тем, что нет парковочных мест. Дегтярев дал распоряжение мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и чиновникам минобрнауки края, чтобы они рассмотрели варианты решения данной проблемы без нанесения урона коммерческим структурам, которые находятся недалеко от школы. Дегтярев побывал и на арене «Ерофей», где сейчас могут тренироваться только воспитанники школы олимпийского резерва и игроки «СКА-Нефтяник». Он заявил, что доступ к площадке нужно открыть и для жителей находящихся рядом домов. В минспорте Хабаровского края приняли решение о предоставлении доступа к площадке для спортсменов-непрофессионалов пять раз в неделю.

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