Изыскания для капремонта детсада № 20 в Нижнем Тагиле проведет местная компания

Изыскания для капремонта детсада № 20 в Нижнем Тагиле проведет местная компания
Изыскания для капремонта детсада № 20 в Нижнем Тагиле проведет местная компания
Сегодня, 15:49ОбществоФото: Яндекс.Карты
Комплексные изыскания для капитального ремонта детсада № 20 для детей раннего возраста на улице Карла Маркса, 58 в Нижнем Тагиле проведет ООО «Тисизгео».

Всего на тендер заявилось три подрядчика. Снизив начальную сумму контракта почти на 25%, победителем закупки стало ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила. Компания предложила провести инженерные изыскания за 592 тысячи рублей.

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в мае 2009 года. С 2012 года директором стала Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультаций в этих областях.

За время работы «Тисизгео» поставило товаров или оказало услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей. Больше всего контрактов у организации заключено с МБУ «Тагилгражданпроект».

Напомним, комплексные изыскания необходимо выполнить для капитального ремонта двухэтажного детсада № 20 в Нижнем Тагиле. Все работы нужно провести в течение 21 дня после заключения контракта. Общая площадь изысканий составляет три гектара.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтдетский садизыскательные работыНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы