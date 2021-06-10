Медведев: Программа ЕР была актуальной все пять лет

В ходе заседания высшего и генерального советов “Единой России” ее председатель Дмитрий Медведев представил отчет о реализации предвыборной программы партии за 2016 год.

Как пишет nashgorod.ru, по словам Медведева, предвыборная программа “Единой России” проверена на прочность. Она оставалась актуальной в течение всех пяти лет. В данный момент программа реализована, несмотря на наличие внешнеполитических трудностей, санкций и пандемии, подчеркнул Медведев. По его словам, среди задач “Единой России” всегда значилось обеспечение качественных условий жизни для населения. В первую очередь речь идет о высоком уровне образования и здравоохранения. По словам Медведева, в период пандемии “Единая Россия” сохраняла свою активность, направляла все ресурсы на то, чтобы помочь гражданам. В каждом субъекте РФ работали волонтерские центры с численностью сотрудников более 100 тыс. человек. Законотворчество было нацелено на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции, Кроме того, партия организовала пункты сбора средств для нуждающихся групп населения. Медведев рассказал, что “Единая Россия” выделила свыше 500 млн руб. на приобретение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Медицинским сотрудникам предоставляли наборы продуктов, реанимобили. “Это было действительно самое трудное время”, - отметил Медведев. ЕР лоббировала изменения в ТК РФ для упрощения отношений работника и работодателя на дистанционном формате работы. Следует также сказать, что в течение последних пяти лет удалось снизить зависимость России от колебаний на нефтяном рынке и поддержать отечественных предпринимателей. Набирает обороты и социальная политика “Единой России”. Программу материнского капитала продлили еще на пять лет, а порядок получения пенсии по инвалидности упростили. Повысили размер пособий для беременных, неработающих родителей с детьми до полутора лет и одиноких родителей. При поддержке “Единой России” начали реформу, которая даст возможность дольщикам недостроенных объектов получить компенсацию. А для жителей сельских районов доступна ипотека под 3%. Как также рассказал Медведев, “Единая Россия” добилась принятия закона о горячем питании для всех учащихся младших классов страны. По информации сайта ER.ru, одна из повесток партии - экология. “Единая Россия” поддержала дополнительные меры ответственности для крупного бизнес-сегмента в этой сфере. По словам Дмитрия Бадовского, председателя совета директоров некоммерческого Фонда “Институт социально-экономических и политических исследований”, реализация программы за 2016 год дает возможность “Единой России” располагать качественным предвыборным посланием уже на текущий год. “То, что партия реализовала предыдущие обещания, подтверждает, что она обязуется выполнить новую программу. Это хорошая стартовая база”, - отметил Бадовский. Секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что, помимо законотворческой работы фракции партии в парламентах всех уровней, партийцы работали волонтерами. Особенно активно это проявилось в период пандемии. «Партия в сложный период не на словах, а на деле стала ключевым партнером исполнительной власти и граждан в борьбе с пандемией. В марте прошлого года мы открыли партийную сеть волонтерских центров в городах области, где было задействовано около 1200 волонтеров. Это были наши депутаты всех уровней, секретари первичек, активисты местных отделений, молодогвардейцы, - сообщил он. - Волонтеры трудились без выходных, каждый день. Наши активисты и депутаты работали автоволонтерами, операторами call-центров и продолжают и сейчас оказывать различную адресную помощь». Виктор Шептий отметил, что за год волонтерами партии отработано более 28 тысяч заявок от граждан из группы риска - одиноких пенсионеров, инвалидов, ветеранов, людей, находящихся на самоизоляции. Для врачей из "красных" зон была организована доставка горячего питания.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter