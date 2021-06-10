Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге

Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге
Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге
Сегодня, 22:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Елена Николаева задержана в Екатеринбурге. Это связано со следственными действиями по уголовному делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова.

Ранее чиновника обвиняли во взяточничестве и ряде других преступлений. Сначала фигуранты дела были арестованы, однако позже их освободили из-под стражи. Экс-министр также был освобожден под залог.

В общей сложности по делу Алексея Пьянкова задержаны десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Инсайдер отметил, что на данный момент Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев не находятся в Екатеринбурге. Он предположил, что они могут предпринять попытку скрыться от следствия.

Напомним, в 2016 году Четвертое следственное управление ГСУ СК РФ и УФСБ России по Свердловской области начало расследование деятельности МУГИСО, руководителем которого на тот момент являлся Пьянков. По версии следствия, руководство МУГИСО получило взятку в размере 31,5 миллиона рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников особняка площадью две тысячи квадратный метр.

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Екатеринбург
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