Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге

Ранее чиновника обвиняли во взяточничестве и ряде других преступлений. Сначала фигуранты дела были арестованы, однако позже их освободили из-под стражи. Экс-министр также был освобожден под залог.
В общей сложности по делу Алексея Пьянкова задержаны десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Инсайдер отметил, что на данный момент Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев не находятся в Екатеринбурге. Он предположил, что они могут предпринять попытку скрыться от следствия.
Напомним, в 2016 году Четвертое следственное управление ГСУ СК РФ и УФСБ России по Свердловской области начало расследование деятельности МУГИСО, руководителем которого на тот момент являлся Пьянков. По версии следствия, руководство МУГИСО получило взятку в размере 31,5 миллиона рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников особняка площадью две тысячи квадратный метр.