Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области

В общей сложности за пять месяцев было проведено 157 исследований, определяющих фальсификацию молочной продукции жирами немолочного происхождения. Отмечается, что исследованные образцы были произведены в разных регионах России.
При определении жирнокислотного состава жировой фазы масла сливочного из 71 образца 13 не соответствовали требованиям нормативных документов,отметили в ведомстве.
В результате 17% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом.
Напомним, в мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года.