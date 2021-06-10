Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области

Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области
Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области
Сегодня, 20:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Почти пятая часть молочной продукции, проверенной в Свердловской области, оказалась фальсификатом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В общей сложности за пять месяцев было проведено 157 исследований, определяющих фальсификацию молочной продукции жирами немолочного происхождения. Отмечается, что исследованные образцы были произведены в разных регионах России.

При определении жирнокислотного состава жировой фазы масла сливочного из 71 образца 13 не соответствовали требованиям нормативных документов,отметили в ведомстве.

В результате 17% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом.

Напомним, в мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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