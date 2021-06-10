Салдинцы выступили против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

Кроме того, в конце мая стало известно, что после внеплановой проверки Росприроднадзора на АО «Омский каучук», которое также принадлежит Михаилу Сутягинскому, были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, у компании нет плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Перечень мероприятий по сокращению выбросов не выполняется. Не ведется учет отходов. Также фенольно-ацетоновый цех начал работу без соответствующего разрешения.