Шесть погибших в ДТП и взорванный банкомат. Итоги дня в Свердловской области

Шесть погибших в ДТП и взорванный банкомат. Итоги дня в Свердловской области
Шесть погибших в ДТП и взорванный банкомат. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:16ОбществоФото: УГИБДД по Свердловской области
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 июня.

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, который накануне изнасиловал девушку в Екатеринбурге. В полицию обратились пострадавшая и двое мужчин, которые спасли ее от преступника во время злодеяния. В ходе патрулирования подозреваемый был задержан, его опознали свидетели и сама девушка. Молодой человек заключен под стражу, ему предъявлено обвинение за изнасилование (ст. 131 УК РФ).

Шесть человек погибли и девять пострадали в Лесном после того, как пассажирский автобус снес ворота комбината «Электрохимприбор» и влетел в остановку с людьми. Предварительно установлено, что у транспорта отказали тормоза. На место трагедии работали все спасательные службы, также туда вылетали три вертолета Центра медицины катастроф. После ДТП проверку организовали Следственный комитет и прокуратура. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД или эксплуатацию транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). 11 июня в Лесном объявлено днем траура.

Оставленный наедине со свой двухлетней сестрой новорожденный ребенок умер в Екатеринбурге. Их отец пошел в магазин и отсутствовал 45 минут. Вернувшись, он обнаружил, что младенец скончался. Предварительно установлено, что он захлебнулся рвотными массами. На место происшествия работали сотрудники полиции, материалы дела направлены в Следственный комитет.

В поселке Восход под Камышловом два злоумышленника ночью взорвали банкомат Сбербанка в магазине. Ущерб составил около 1,5 миллиона рублей, мужчин разыскивает полиция. Дверь в торговую точку они открыли своим ключом, закачали в устройство газ из баллона, взорвали его, забрали деньги и скрылись.

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