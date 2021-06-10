Соцработники Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник

Соцработники Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник
Соцработники Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник
Сегодня, 11:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров поздравил сотрудников социальной защиты с Днём социального работника, который был 8 июня.

Суров заметил, что профессия соцработника по-прежнему остаётся одной из самых важных и ответственных, а также требующей наличия лучших человеческих качеств.

Ваш труд подразумевает не только наличие знаний по специальности, но и больших душевных сил, мудрости, терпения и сострадания. Для тагильчан с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких, многодетных семей и детей-сирот специалисты соцзащиты — незаменимые помощники, на которых они могут рассчитывать. Ваша поддержка, человеческое тепло и деятельное участие помогает людям, попавшим в сложную ситуацию, не терять оптимизм и преодолевать трудности,сказал Валерий Суров.

Сотрудникам управления за много лет честного и добросовестного труда вручили благодарственные письма главы города, а также благодарности нижнетагильской администрации. Во время поздравления замглавы администрации города отметил, что в социальной сфере работают настоящие профессионалы. Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, побольше счастливых моментов в жизни и бесконечного терпения.

Слова благодарности тагильчанам высказал и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

По его словам, от профессионализма каждого социального работника зависит вера жителей в справедливость и государственную защиту граждан. Кроме того, он добавил, что система социальной поддержки продолжает развиваться и совершенствоваться. А всё, что было наработано и проверено годами, сохраняется и улучшается.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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