В этом году ПМЭФ посетили свыше 13 500 человек

Программа ПМЭФ-2021 включала в себя свыше 200 дискуссий, конференций и прочих деловых мероприятий. Половина из них была проведена на специальных тематических площадках, пишет gorod55.ru.
По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ, советника президента России Антона Кобякова, форум был проведен насыщенно, интересно, а самое главное – безопасно. Именно благодаря принятым мерам безопасности тысячи бизнесменов, экспертов, журналистов и не только смогли встретиться в привычном формате. Они обсудили важные вопросы, завели новые связи, заключили контракты.
Отмечается, что за 4 дня перед участниками выступили свыше 1300 спикеров, как российских, так и иностранных. Они делились своими наработками, рассказывали о кейсах.
«ПМЭФ в очередной раз доказал свой статус уникального мирового события», – отметил Кобяков.
Ключевым событием ПМЭФ-2021 стало прошедшее 4 июня пленарное заседание, в котором участвовал Владимир Путин. Он оценил ситуацию в мировой экономике и рассказал о ситуации в России. Также он затронул вопросы экологии и поддержки предпринимателей, в том числе мелких.
На многочисленных дискуссиях участники ПМЭФ обсуждали приоритетные для развития России отрасли. Это развитие Арктики, энергетика, доступ к лекарственным препаратам, поддержка отечественного бизнеса, экология и прочее. Также приоритетами являются здравоохранение и образование.
К примеру, говоря о будущем энергетической отрасли, эксперты напомнили о прогнозе, согласно которому к 2050 году мир все еще будет зависеть от углеродного топлива. Его доля будет превышать 70%. Другими словами, нефть и газ никуда не уйдут ни через 10 лет, ни через 30.
Актуальной темой на форуме стала защита окружающей среды и климатические изменения. В этом аспекте обсуждались новые источники энергии и цифровизация.
В финальной части ПМЭФ-2021 прошел Молодежный экономический форум. На нем молодые предприниматели, лидеры мнений и общественных организаций обсуждали ключевые вопросы политики и экономики с известными мировыми экспертами.
Итогом Петербургского международного экономического форума 2021 года стала почти 1000 заключенных контрактов на сумму свыше 4 трлн рублей. На ПМЭФ-2019, к слову, заключили почти 750 соглашений на сумму более 3 трлн.
В числе соглашений 2021 года - строительство курортного комплекса в Крыму, а также создание первого тематического парка развлечений. Кроме этого, были подписаны договоры на воплощение в жизнь других инфраструктурных, транспортных и социальных проектов.