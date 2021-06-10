В этом году ПМЭФ посетили свыше 13 500 человек

Петербургский международный экономический форум 2021 года стал первым и самым крупным очным деловым мероприятием в посткоронавирусном мире. За 4 дня на нем побывали более 13 500 человек из 141 государства. Фонд Росконгресс может гордиться организованным им форумом.

Программа ПМЭФ-2021 включала в себя свыше 200 дискуссий, конференций и прочих деловых мероприятий. Половина из них была проведена на специальных тематических площадках, пишет gorod55.ru. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ, советника президента России Антона Кобякова, форум был проведен насыщенно, интересно, а самое главное – безопасно. Именно благодаря принятым мерам безопасности тысячи бизнесменов, экспертов, журналистов и не только смогли встретиться в привычном формате. Они обсудили важные вопросы, завели новые связи, заключили контракты. Отмечается, что за 4 дня перед участниками выступили свыше 1300 спикеров, как российских, так и иностранных. Они делились своими наработками, рассказывали о кейсах. «ПМЭФ в очередной раз доказал свой статус уникального мирового события», – отметил Кобяков. Ключевым событием ПМЭФ-2021 стало прошедшее 4 июня пленарное заседание, в котором участвовал Владимир Путин. Он оценил ситуацию в мировой экономике и рассказал о ситуации в России. Также он затронул вопросы экологии и поддержки предпринимателей, в том числе мелких. На многочисленных дискуссиях участники ПМЭФ обсуждали приоритетные для развития России отрасли. Это развитие Арктики, энергетика, доступ к лекарственным препаратам, поддержка отечественного бизнеса, экология и прочее. Также приоритетами являются здравоохранение и образование. К примеру, говоря о будущем энергетической отрасли, эксперты напомнили о прогнозе, согласно которому к 2050 году мир все еще будет зависеть от углеродного топлива. Его доля будет превышать 70%. Другими словами, нефть и газ никуда не уйдут ни через 10 лет, ни через 30. Актуальной темой на форуме стала защита окружающей среды и климатические изменения. В этом аспекте обсуждались новые источники энергии и цифровизация. В финальной части ПМЭФ-2021 прошел Молодежный экономический форум. На нем молодые предприниматели, лидеры мнений и общественных организаций обсуждали ключевые вопросы политики и экономики с известными мировыми экспертами. Итогом Петербургского международного экономического форума 2021 года стала почти 1000 заключенных контрактов на сумму свыше 4 трлн рублей. На ПМЭФ-2019, к слову, заключили почти 750 соглашений на сумму более 3 трлн. В числе соглашений 2021 года - строительство курортного комплекса в Крыму, а также создание первого тематического парка развлечений. Кроме этого, были подписаны договоры на воплощение в жизнь других инфраструктурных, транспортных и социальных проектов.

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