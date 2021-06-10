Виновного в ДТП с двумя погибшими приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Первоуральске

Виновного в ДТП с двумя погибшими приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Первоуральске
Виновного в ДТП с двумя погибшими приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Первоуральске
Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Водителя без прав, который погубил двух пассажиров встречного автомобиля в ДТП, признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Из-за выезда на встречную полосу водителем без прав в аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург в ночь на 22 ноября 2020 года, погибли 2 пассажира Chevrolet Lacetti. Первоуральский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее этот водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ближайшие 3,5 года мужчина проведет в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

Напомним, погубившую друга в ДТП на Уралмаше весной 2020 года 28-летнюю жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет. Свою вину девушка так и не признала.

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