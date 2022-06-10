«20 главных событий России за 20 лет»: Наследие чемпионата мира по футболу 2018

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. В 2018 году в России состоялся грандиозный спортивный праздник. В стране впервые в истории прошел чемпионат мира по футболу. На месяц города чемпионата погрузились в атмосферу карнавала: яркие фанатские мероприятия, толпы пестрых туристов со всего света, смешение культур и радость мундиаля. Тогда к нам приехали более двух миллионов иностранцев из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании, которые увидели, что Россия – это развитая и гостеприимная страна с богатой культурой и глубокой историей. Но кроме теплых воспоминаний в России от чемпионата мира по футболу осталось нечто большее. В первую очередь это суперсовременные стадионы. Всего к чемпионату мира в России было построено семь новых арен: в Волгограде, Екатеринбурге (масштабная реконструкция), Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Саранске. После мундиаля, эти объекты передали регионам, которые начали развивать на базе этих объектов спортивную инфраструктуру. Например, в Нижнем Новгороде вокруг стадиона растет целый спортивный город. Здесь открылись центр единоборств, разместились федерации настольного тенниса и шахмат. Кроме того, на этой площадке предложено открыть центр реабилитации спортсменов, а также взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще один подарок чемпионата мира – это сеть тренировочных стадионов, которых в 2018 году было построено 40 штук. Эти стадионы перешли в ведение небольших клубов и спортивных школ, стали базой для развития спорта в регионах. К примеру, в Геленджике тренировочная база для участников чемпионата мира по футболу после 2018 году превратилась в комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО. Плюсом к футбольному полю здесь появились легкоатлетические дорожки и оборудование для воркаута и выполнения комплекса «Готов к труду и обороне». И такая «футбольная конверсия» произошла со всеми объектами, простроенными в рамках подготовки к FIFA-2018. Еще один элемент наследия, который нельзя потрогать, но и нельзя потерять. Это бесценный опыт проведения столь масштабного соревнования, распределенного среди десятка городов огромной страны. Это опыт не только спортивной логистики, перемещения команд, подготовки для них отелей, тренировочных баз, питания и т.п. Это еще и опыт управления миллионными потоками туристов. Чемпионат так устроен, что до окончания группового турнира нельзя точно сказать, в каком городе какая страна будет играть во время финальной стадии, и сколько болельщиков двинется вслед за своей командой. А всем нужно было обеспечить транспорт, отели, накормить, обеспечить безопасность, не говоря уже об особой ответственности организаторов на самих матчах. Через школу организаторов и волонтеров прошли десятки тысяч молодых людей, которые не только приобщились к футбольной истории, но и получили бесценный опыт работы в сложных, но интересных условиях.

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