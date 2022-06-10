23 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ

23 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ
23 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ
Сегодня, 16:04ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
26 мая прошел экзамен по географии, литературе и химии. 23 екатеринбургских школьника набрали максимальный балл.

Согласно первым результатам ЕГЭ, 23 выпускника Свердловской области сдали итоговый экзамен на максимальный балл – 100.

26 мая прошел экзамен по географии, литературе и химии. Свыше 400 выпускников заработали 100 баллов и более, сообщается на сайте регионального правительства.

Для поступления в вузы нужно иметь как минимум 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии.

Среди лидеров ЕГЭ есть выпускники из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска.

Отмечается, что в ЕГЭ этого года были некоторые нововведения. Апелляцию по результатам можно подать 13 и 14 июня в личном кабинете выпускника.

Всего в регионе действует 187 пунктов проведения экзамена. Все пункты оснащены камерами видеонаблюдения, принтерами, сканерами и прочими материалами

Телефон горячей линии по ЕГЭ: 8 (343) 312-02-23.

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