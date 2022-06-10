23 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ

Согласно первым результатам ЕГЭ, 23 выпускника Свердловской области сдали итоговый экзамен на максимальный балл – 100.
26 мая прошел экзамен по географии, литературе и химии. Свыше 400 выпускников заработали 100 баллов и более, сообщается на сайте регионального правительства.
Для поступления в вузы нужно иметь как минимум 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии.
Среди лидеров ЕГЭ есть выпускники из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска.
Отмечается, что в ЕГЭ этого года были некоторые нововведения. Апелляцию по результатам можно подать 13 и 14 июня в личном кабинете выпускника.
Всего в регионе действует 187 пунктов проведения экзамена. Все пункты оснащены камерами видеонаблюдения, принтерами, сканерами и прочими материалами
Телефон горячей линии по ЕГЭ: 8 (343) 312-02-23.