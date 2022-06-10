Для свердловчан обнулили мобильный трафик в TenChat

МегаФон первым в России обнулил интернет-трафик для своих пользователей в TenChat – деловой соцсети, сообщает пресс-служба оператора.
При помощи приложения пользователи смогут находить новые бизнес-контакты, не задумываясь о плюсовом счете. С 9 июня отменена тарификация для частных и корпоративных клиентов.
В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих приложений в сети МегаФона. В мае трафик вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, поэтому автоматически обнуляем трафик на этот сервис,рассказал директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.
В данной соцсети можно находить бизнес-партнеров, работу, инвесторов и многое другое. Сервисом уже пользуется более миллиона человек, 40% из них - абоненты МегаФона.
Примечательно, что пользоваться соцсетью можно даже при отрицательном балансе. Чаще всего данным приложением пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Новосибирске.