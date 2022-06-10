Для свердловчан обнулили мобильный трафик в TenChat

В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих приложений в сети МегаФона. В мае трафик вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, поэтому автоматически обнуляем трафик на этот сервис,рассказал директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.