Для свердловчан обнулили мобильный трафик в TenChat

Для свердловчан обнулили мобильный трафик в TenChat
Для свердловчан обнулили мобильный трафик в TenChat
Сегодня, 11:37ОбществоЕлена ОзероваФото: fizkes_shutterstock
МегаФон обнулил для жителей Свердловской области трафик в приложении TenChat.

МегаФон первым в России обнулил интернет-трафик для своих пользователей в TenChat – деловой соцсети, сообщает пресс-служба оператора.

При помощи приложения пользователи смогут находить новые бизнес-контакты, не задумываясь о плюсовом счете. С 9 июня отменена тарификация для частных и корпоративных клиентов.

В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих приложений в сети МегаФона. В мае трафик вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, поэтому автоматически обнуляем трафик на этот сервис,рассказал директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

В данной соцсети можно находить бизнес-партнеров, работу, инвесторов и многое другое. Сервисом уже пользуется более миллиона человек, 40% из них - абоненты МегаФона.

Примечательно, что пользоваться соцсетью можно даже при отрицательном балансе. Чаще всего данным приложением пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Новосибирске.

Сюжеты:
Новости УрФО
мобильное приложениесоцсетьприложениемегафонтрафик#2
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