Екатеринбурженка пожаловалась на «Магнит» за неприятные запахи

Представители «Магнита» оперативно отреагировали на запрос гражданки. На место были вызваны сотрудники Государственной жилищной инспекции. И проверка в магазине показала отсутствие нарушений. Никакой «просрочки» в нем не обнаружено. Зато инспекторы вычислили, что частный предприниматель ненадлежащим образом хранил продовольствие в подвале дома, что и породило проблему, сообщает Е1.