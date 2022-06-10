Екатеринбурженка пожаловалась на «Магнит» за неприятные запахи

Девушка, живущая на улице Агрономическая уральской столицы, рассказала, что ей давно причиняют дискомфорт распространяющиеся по дому неприятные запахи. Она живет прямо над универсамом «Магнит», поэтому подозревала, что дурно пахнут продающиеся в нем просроченные продукты. Поэтому она пожаловалась на плохую работу магазина.
Представители «Магнита» оперативно отреагировали на запрос гражданки. На место были вызваны сотрудники Государственной жилищной инспекции. И проверка в магазине показала отсутствие нарушений. Никакой «просрочки» в нем не обнаружено. Зато инспекторы вычислили, что частный предприниматель ненадлежащим образом хранил продовольствие в подвале дома, что и породило проблему, сообщает Е1.