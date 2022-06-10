Государственное управление планируют сделать примером человекоцентричности

Новые вызовы для российских властей на всех уровнях были обозначены в ходе сессии «Цифровой потенциал Дальнего Востока» на медиасаммите-2022.

На форуме был отмечен акцент на обратную связь с гражданами, отслеживаются на протяжении последних нескольких лет. Одним из проявлений данного явления являются центры управления регионами, работающие в 84 субъектах Российской Федерации. Поступающая из ЦУРов аналитика является основой для принятия управленческих решений в администрациях регионов, пишет transsibinfo.com. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин заявил, что в ближайшие годы госуправление РФ должно стать образцом «человекоцентричности». Также он заметил, что надо добиться уже к 2030 году вхождения России в топ-10 государств по уровню удовлетворенности качеством госуслуг. В 2021 году через социальные сети и портал «Госуслуги. Решаем вместе» поступило более 10 млн обращений от граждан. Согласно данным аналитиков, по данному направлению замечен пятикратный рост. Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов заявил, что цифровизацию регионов следует оценивать не только с технической точки зрения. Важно давать оценку и по направлению морали и нравственности. Эксперты считают, что следующим шагом для развития диалога с гражданами должны стать мессенджеры и другие площадки, даже такие, как Яндекс.Дзен. По мнению директора по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артема Ткаченко, важным направлением в цифровизации и работе с гражданами в интернете является борьба с фейками. К сожалению, они не редкость и встречаются на многих медиаплощадках, транслирующих информацию для граждан. У россиян должна быть возможность проверки сообщений. Система фактчекинга должна выстраиваться исключительно в кооперации с государством.

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