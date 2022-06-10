Государственное управление планируют сделать примером человекоцентричности

Государственное управление планируют сделать примером человекоцентричности
Государственное управление планируют сделать примером человекоцентричности
Сегодня, 15:27ОбществоФото: фрагмент видео
Новые вызовы для российских властей на всех уровнях были обозначены в ходе сессии «Цифровой потенциал Дальнего Востока» на медиасаммите-2022.

На форуме был отмечен акцент на обратную связь с гражданами, отслеживаются на протяжении последних нескольких лет. Одним из проявлений данного явления являются центры управления регионами, работающие в 84 субъектах Российской Федерации. Поступающая из ЦУРов аналитика является основой для принятия управленческих решений в администрациях регионов, пишет transsibinfo.com.

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин заявил, что в ближайшие годы госуправление РФ должно стать образцом «человекоцентричности». Также он заметил, что надо добиться уже к 2030 году вхождения России в топ-10 государств по уровню удовлетворенности качеством госуслуг.

В 2021 году через социальные сети и портал «Госуслуги. Решаем вместе» поступило более 10 млн обращений от граждан. Согласно данным аналитиков, по данному направлению замечен пятикратный рост.

Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов заявил, что цифровизацию регионов следует оценивать не только с технической точки зрения. Важно давать оценку и по направлению морали и нравственности. Эксперты считают, что следующим шагом для развития диалога с гражданами должны стать мессенджеры и другие площадки, даже такие, как Яндекс.Дзен.

По мнению директора по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артема Ткаченко, важным направлением в цифровизации и работе с гражданами в интернете является борьба с фейками. К сожалению, они не редкость и встречаются на многих медиаплощадках, транслирующих информацию для граждан. У россиян должна быть возможность проверки сообщений. Система фактчекинга должна выстраиваться исключительно в кооперации с государством.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы