Пожарные съехались к отелю в центре Екатеринбурга

Пожарные съехались к отелю в центре Екатеринбурга
Пожарные съехались к отелю в центре Екатеринбурга
Сегодня, 19:55ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
К одной из екатеринбургских гостиниц прибыло несколько пожарных машин. Оказалось, там проходили учения.

Учения состоялись 10 июня на главной улице уральской столице, проспекте Ленина. Там расположен многофункциональный гостиничный комплекс «AVS Отель». К зданию подъехали пожарные автомобили, на одном из них подняли лестницу, предназначенную для пожаротушения.

Спасатели призвали людей не поддаваться паническим настроениям. Пожара в гостинице не было и нет. Сегодня проведены плановые учения для отработки действий во избежание жертв и раненых на случай гипотетической угрозы. Пожарные объяснили сотрудникам гостиницы, какие шаги им предпринимать при ЧС, сообщили Е1 в пресс-службе свердловского МЧС.

Сюжеты:
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