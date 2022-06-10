Пожарные съехались к отелю в центре Екатеринбурга

Спасатели призвали людей не поддаваться паническим настроениям. Пожара в гостинице не было и нет. Сегодня проведены плановые учения для отработки действий во избежание жертв и раненых на случай гипотетической угрозы. Пожарные объяснили сотрудникам гостиницы, какие шаги им предпринимать при ЧС, сообщили Е1 в пресс-службе свердловского МЧС.