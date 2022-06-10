Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам

Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам
Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам
Сегодня, 18:43ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Родственники погибшего на Украине сироты из Березовского выражают намерение возвести мемориал павшим при проведении спецоперации свердловским военнослужащим.

В начале апреля, выполняя боевой долг, погиб 24-летний Андрей Паршуткин. Тем не менее, его родным не перечислили 12 миллионов рублей, которые государство выплачивает семьям погибших. Дело в том, что по закону средства положены родителям либо усыновителям воина, супругам, детям и иждивенцам, а с 6 июня - в случае отсутствия родителей, братьям и сестрам. А осиротевшего Андрея, не оформляя опекунство, воспитывали дядя и тетя.

Родные погибшего адресовали обращение региональному омбудсмену, правозащитнице Татьяне Мерзляковой. По словам тети Андрея Паршуткина, они предложили ее поспособствовать внесению поправок в закон о выплатах семьях погибших военнослужащих. Она заверяет, что главная цель - вовсе не обогащение, а восстановление справедливости. Тебя Андрея надеется, что сможет вложиться в создание памятного комплекса всем бойцам Свердловской области, окончивших путь на Украине, сообщает ЕАН.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
УкраинаБерезовскиймемориалвыплатысолдатспецоперацияпогибший#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы