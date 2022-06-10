Трутнев: Из-за запрета на вылов рыбы на Сахалине у Японии возникнут проблемы

Жителей Японии ожидают проблемы с питанием из-за того, что Россия запретила вылов рыбы японским рыбакам у Курильских островов на Сахалине. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ во ДФО Юрий Трутнев на пленарном заседании, которое проходило в рамках форума «PrоДФО» во Владивостоке.

Вице-премьер добавил, что японцы не могут никуда увезти плавающую в этих местах рыбу. Она достанется российским рыбакам. В нашей стране на рыбный промысел установлены квоты. Мест, где разрешен рыбный промысел, у нас немного. Трутнев уверен, что место японских рыболовецких предприятий займут наши компании. Японцев же ожидают проблемы, поскольку морепродукты составляют основу их питания. Полпред отмечает, что японские власти сами создали себе эти проблемы, сообщают astv.ru РФ приостановила сотрудничество с Японией в области рыбного промысла и добычи морских живых ресурсов. Государства взаимодействовали более 20 лет. В 1998 году Россия официально разрешила японским рыбакам добывать рыбу и другие морепродукты у Южных Курил. Причинами прекращения действия соглашения послужила заморозка Токио ежегодных выплат России, а также санкции, которые Япония ввела из-за военной операции на Украине. В МИД России уточнили, что соглашение составлялось по принципу получения взаимной выгоды России и Японии. РФ готова продолжить сотрудничество после выполнения партнером финансовых обязательств по договору. Напомним, что в Сахалинской области близ Южных Курил японские рыбаки добывают сельдь, крабов, лосося, минтая, водоросли и другую морскую продукцию. Преимущественно промысел там ведут небольшие рыболовецкие предприятия.

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