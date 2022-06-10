В Екатеринбурге навсегда закрылся «Макдоналдс», уже окончательно. Это произошло в ночь на 10 июня. Общепит вернется в Россию, но под другим названием и юрлицом, поэтому многих привычных для россиян блюд там уже не будет, пишет Е1.
Точно известно, что в новой точке питания не будет «Биг Мака», «Биг Тейсти», «Макфлури» и некоторых других блюд. У оставшихся блюд будут другие название. Открытие планируется не ранее, чем 17 июня.
На здании «Макдональдса» висит объявление об окончательном закрытии. Тем не менее для некоторых горожан это стало неожиданностью, многие заходили туда за завтраком или перекусом, а на этот раз ушли ни с чем.
Помимо прочего, в сервисах доставки до сих пор принимают заказы на еду из «Макдоналдса».