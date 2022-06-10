В комплексе Pierre Le Grand открыли бюст первого российского императора Петра I

Как пишет издание yar.aif.ru., мероприятие состоялось в честь 350-летия со дня рождения самодержца в рамках общероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Сотрудники комплекса отмечают, что установленная скульптурная композиция является репликой бюста Петра Первого, находящегося в Бельгии в городе Спа, который в 1816 году был установлен по приказу великой княгини Анны Павловны. Кстати, именно из-за Петра Великого название данного города перешло на одноименную индустрию. Кроме того, в гастрономической гостиной «Коллекция» присутствует уникальный набор пивных кольереток и этикеток из Бельгии, которую передал комплексу частный коллекционер из города Спа.
Отмечается, что Переславль-Залесский играет немаловажную роль в жизни российского императора, ведь именно здесь молодой Петр разработал самый грандиозный проект своей жизни — строительство русского флота. В комплексе уцелел гостевой кабинет императора, который сегодня обставлен восстановленными предметами мебели и быта XVIII века, в стенах которого Петр Первый решал многие государственные дела.
Кроме того, центральную часть экспозиции комплекса занимает настольная медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича». Это ретроспективная медаль была изготовлена в период правления дочери Петра I — Елизаветы Петровны, по проекту Якоба фон Штелина, дружившего с сыновьями Иоганна Баха, которого императрица Анна Иоанновна выписала по контракту в Академию Санкт-Петербурга.
В комплексе можно увидеть хвойные коллекции инсталляций и иллюстрации аптекарского огорода, созданного Петром Первым, который в XVIII веке стал уникальным центром отечественной науки, а также широко известной достопримечательностью.
Также в рамках праздничных мероприятий гостей комплекса ждет представление новой книги Серовой И. А. «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», а также церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 350-летию Петра I.
Помимо этого, посетители комплекса смогут узнать множество сведений о кулинарных реформах Петра Великого, который, путешествуя, смешивал заграничные традиции с исконно русскими, изобретая новые блюда и вкусы. Так, именно благодаря Петру Первому появился бутерброд, который жители страны быстро освоили, обогатив рецепты русской икрой, балыком, бужениной, а также студнем.