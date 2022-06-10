В комплексе Pierre Le Grand открыли бюст первого российского императора Петра I

Сотрудники комплекса отмечают, что установленная скульптурная композиция является репликой бюста Петра Первого, находящегося в Бельгии в городе Спа, который в 1816 году был установлен по приказу великой княгини Анны Павловны. Кстати, именно из-за Петра Великого название данного города перешло на одноименную индустрию. Кроме того, в гастрономической гостиной «Коллекция» присутствует уникальный набор пивных кольереток и этикеток из Бельгии, которую передал комплексу частный коллекционер из города Спа.