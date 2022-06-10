В программе ПМЭФ-2022 примет участие Ирина Винер-Усманова

В этом году в сессии ПМЭФ «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которая состоится 17 июня, примет участие тренер по художественной гимнастике, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Ирина Винер-Усманова.

В этом году в сессии Петербургского международного экономического форума «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которая состоится 17 июня, в 10:00, примет участие тренер по художественной гимнастике, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Ирина Винер-Усманова. Выступая инициатором этой сессии, она сказала, что ее девизом является «влюбись в спорт, и он полюбит тебя». Спорт представляет собой уникальное явление. Его призвание - объединять. Однако сегодня в нем формируются беспрецедентные барьеры. В связи с этим о спорте нужно говорить без преград. Также необходимо объединить усилия для поиска нового формата международного спортивного сотрудничества среди стран ШОС, БРИКС, СНГ и других. Об этом пишет sovsport.ru. В дискуссии примут участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев, помощник президента РФ Игорь Левитин, специальный представитель МИД по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, министр спорта Олег Матыцин, а также трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и генеральный продюсер телеканала «Матч!» Александр Тащин. Кроме того, к сессии планируют подключиться президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу и председатель восьмой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером ПМЭФ-2022.

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