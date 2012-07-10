Автор лучшей истории знакомства получил свой приз

За победу в голосовании Роман и его любимая супруга Полина получают сертификаты на посещение ресторана авторской кухни «Максим Арт». Отметим, что история знакомства Романа и Полины была одной из немногих, которую написал именно мужчина. Видимо, именно столь трогательная теплота и нежность в словах автора - представителя сильного пола - завоевала сердца посетителей портала. И мы еще раз опубликуем историю знакомства, которая подарила победителям самое важное, что у них сейчас есть: любовь, семью и маленькую дочь.

Наверное, каждый из Вас помнит слова известной песни «Лето – это маленькая жизнь…» Для нашей семьи маленькая летняя история стала началом большой и чистой любви. Солнечным летним утром 30 июля 2009 года у здания детского центра «Мир» проводилась отправка детей на третью смену в ДОЛ «Солнечный». Мы с другом решили поехать вожатым, и когда я пришел в назначенное место, был приятно удивлен. Организатором мероприятий на этой смене оказалась моя давняя знакомая, которую я не видел 8 лет. Познакомились мы 13-летними подростками, а встретились повзрослевшими людьми. С первого дня мы выразили друг к другу взаимную симпатию, которая не проявлялась в подростковом возрасте. Приехав с лагеря, 19 августа стали жить вместе. Через год, 14 августа 2010, сыграли свадьбу… А сейчас по нашей квартире бегает годовалая доченька, которая будет безумна рада, если мама и папа выиграют конкурс и пойдут в ресторан «Максим АРТ».

Кстати, конкурс от магазина здоровья «Казанова» проходил не только на портале TagilCity.ru, но и в самих магазинах сети. Итоги по этому этапу конкурса организаторы подведут отдельно, но они уже открылы завесу тайны и передали приз для еще одного победителя - Марины, которая рассказала интересную историю про предновогоднее знакомство, которое подарило ей любимого человека. Таинственный приз от «Казановы» ждет Марину в редакции портала и, видимо, станет еще одним приятным сюрпризом для ее семьи: сегодня у любимого человека Марины День рождения.

Поздравляем победителей с выигрышем, а именинника - с очередным Днем рождения!