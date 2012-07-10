FAW приступил к созданию нового седана Besturn B50

Сведения о техническом оснащении Besturn B50 остаются невыясненными. Модель нынешнего поколения построена на базе старой версии Mazda6 и укомплектована бензиновым 1.6-литровым мотором мощностью 103 л.с. Силовая установка может работать в паре как с механической трансмиссией, так и автоматической коробкой передач. На российском рынке продажи Besturn B50 стартовали в начале лета по цене от 449 000 до 599 000 руб. Первые автомобили поступят к клиентам в августе.