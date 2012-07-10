FAW приступил к созданию нового седана Besturn B50
10 июля 2012, 11:21ОбществоРОман БОТов
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В распоряжении представителей СМИ оказалась предназначенная для внутреннего пользования фотография четырехдверной модели FAW Besturn B50 поколения next. Дизайнеры китайской компании основательно переработали внешность седана B50, сделав ее более яркой и запоминающейся. В экстерьере новинки, которая выпускается под брендом Besturn, особенно впечатляют фирменная четырехугольная решетка радиатора марки, агрессивный дизайн бампера и заползающая на крылья головная оптика со светодиодными секциями.
Сведения о техническом оснащении Besturn B50 остаются невыясненными. Модель нынешнего поколения построена на базе старой версии Mazda6 и укомплектована бензиновым 1.6-литровым мотором мощностью 103 л.с. Силовая установка может работать в паре как с механической трансмиссией, так и автоматической коробкой передач. На российском рынке продажи Besturn B50 стартовали в начале лета по цене от 449 000 до 599 000 руб. Первые автомобили поступят к клиентам в августе.
Фото: Carnewschina
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