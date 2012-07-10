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Хитрые водители нашли способ обойти ужесточившийся закон о тонировке. В Нижнем Тагиле «креативщиков» уже немало (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хитрые водители нашли способ обойти ужесточившийся закон о тонировке. В Нижнем Тагиле «креативщиков» уже немало (ФОТО)

10 июля 2012, 13:00ОбществоЕвгения
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