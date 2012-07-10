Хитрые водители нашли способ обойти ужесточившийся закон о тонировке. В Нижнем Тагиле «креативщиков» уже немало (ФОТО)

С начала месяцаужесточились наказания для любителей затемнять стекла своих машин не по ГОСТу. Речьо лобовых и передних стеклах автомобилей. В случае поимки нарушителя емувыписывается штраф на 500 рублей, при этом он должен снять тонировку.Плюс ко всему с автомобиля снимаютномерные знаки, без которых владелец авто претендует на лишение водительскихправ сроком на три месяца, если решит прокатиться.

В итогеводители пошли на эксперименты и проявили настоящую изобретательность. Ониставят на стекла каркасные пленки, которые в случае остановки можно убрать засекунду, используют систему «двойных стекол», одно из которых можно успетьопустить, прежде чем сотрудник ГИБДД подойдет к машине, даже вешаютэлементарные шторки, которые легко отодвинуть одним движением руки.

В НижнемТагиле таких водителей достаточно. При этом мы действительно не вправепредъявлять штраф. Нигде в законе ничего не говорится про каркасные пленки ишторки. Водитель просто убирает их и все. Тонировки-то нет. В случае с «двойнымистеклами» сотрудник ГИБДД не может снимать номера у машины, поскольку водитель «устраняет»тонировку на месте рассказали TagilCity.ru в Отделении пропаганды ГИБДД НижнегоТагила.

По всей видимости, как закон не ужесточай, а хитрыйводитель всегда найдет лазейку. Вероятно, ученым пора придумать особую пленку,которая и свет пропускать будет на разрешенные проценты, и водителей устраиватьв полном объеме.

Фото с сайта nr-2.ru.