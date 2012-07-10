Кто похитил золотое яичко Курочки Рябы? Настоящие детективная история случилась в филиале № 14 детской библиотеки
10 июля 2012, 09:33Общество
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В детстве практически каждый хотел стать настоящим сыщиком, чтобы по горячим следам расследовать коварные преступления и разоблачать злобных и хитрых преступников. Библиотека подарила такую возможность ребятам из детского летнего лагеря. Им предстояло разгадать, кто же похитил золотое яичко, которое снесла Курочка Ряба.
Дети успешнопроходили все испытания, в ходе расследования они составили фотороботпреступника, разгадывали логические фотозагадки, пробирались через болото,огненную реку, даже добыли живую воду.
В итоге все указывало на то, что преступлениесовершил Кот Матроскин, но у него оказалось железное алиби. Завершилась игра всыщиков очень весело. Оказалось, что из яичка вылупился цыпленок, и никто егоне воровал. Конечно, такой исход дела очень добрый и самый правильный, аглавное, у дети уходили с хорошим настроением и позитивным настроем.
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