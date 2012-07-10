Кто похитил золотое яичко Курочки Рябы? Настоящие детективная история случилась в филиале № 14 детской библиотеки

В итоге все указывало на то, что преступлениесовершил Кот Матроскин, но у него оказалось железное алиби. Завершилась игра всыщиков очень весело. Оказалось, что из яичка вылупился цыпленок, и никто егоне воровал. Конечно, такой исход дела очень добрый и самый правильный, аглавное, у дети уходили с хорошим настроением и позитивным настроем.