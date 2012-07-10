Новое поколение Lexus LS покажут 30 июля

Очевидно, в первую очередь это означает, что флагман приобретет ставшую уже хорошо известной фирменную решетку радиатора. Сообщается также, что семейство LS составят четыре модификации. Базовой назначат версию LS 460, кроме того, она будет предлагаться и в варианте с удлиненной базой, а флагманом традиционно станет гибридный LS 600h L. Четвертой же модификацией обещают сделать LS 460 F Sport. В чем именно будут заключаться его отличия от коллег, пока достоверно неизвестно, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что она будет разработана по аналогии с седаном GS F Sport. Это означает, что седан получит аэродинамический пакет, спортивную подвеску, особым образом отделанный интерьер и систему полного привода. В настоящее время самым мощным двигателем, доступным для Lexus LS на российском рынке, является 380-сильный мотор объемом 4,6 л. Кроме того, седан можно заказать и с гибридной силовой установкой совокупной мощностью 445 л.с.