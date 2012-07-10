«Пацаны-то не знают». Депутат Госдумы Аршба отправил телеграмму «губернатору Мишарину»
10 июля 2012, 14:31ОбществоЕвгения
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Депутат Госдумы от Свердловской области Отари Аршба отправил телеграмму губернатору, что, «к сожалению, по семейным обстоятельствам не сможет присутствовать на бюджетном послании Заксобранию».
Только ошибся адресом отмечает депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских, опубликовавший телеграмму в своем ЖЖ.
Свои извинения Отари Аршба, плохо знакомый со Средним Уралом, направил «губернатору Свердловской области Александру Мишарину».
Как говорится в рекламе, а «пацаны и не знают», что губернатор уже не тот, - замечает Альшевских. - Вот что значит избраться от нашего региона, но быть далеким от всех дел.
Напомним, «единоросс» Отари Аршба к Свердловской области, от которой прошел в Госдуму, отношения почти не имеет (разве что был вице-президентом «ЕВРАЗ Груп»). Видимо, поэтому Отари Ионович жизнью на Среднем Урале не интересуется. Что уж говорить о лоббировании интересов свердловчан.
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