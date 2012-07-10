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«Пацаны-то не знают». Депутат Госдумы Аршба отправил телеграмму «губернатору Мишарину»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пацаны-то не знают». Депутат Госдумы Аршба отправил телеграмму «губернатору Мишарину»

10 июля 2012, 14:31ОбществоЕвгения
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