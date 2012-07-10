Прокурорская проверка установила ряд нарушений при строительстве новых домов на Старателе

В ходе расследования, проведенного корреспондентомгазеты «Уральский рабочий», выяснилось, что застройщик еще в декабре отчиталсяо завершении строительства домов и полном благоустройстве придомовой территории- вплоть до высадки деревьев. На деле же работы были выполнены едва линаполовину, хотя деньги за работу строители получили в полном объеме - около112 млн рублей. Росфиннадзор квалифицировал подобную «нестыковку» какнеправомерное расходование муниципалитетом средств фонда содействияреформирования ЖКХ. Константин Бердников, директор двух частных фирм, с которымбыл заключен договор о приобретении жилья для переселенцев, свою вину отрицал.

Прокуратураустановила, что муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильское управлениекапитального строительства» разместило заказы на приобретение 202 жилыхпомещений для переселения в них жильцов аварийных домов. По результатампроведенных торгов учреждение заключило договоры с ЗАО «Трест 88» и ООО«Строительная компания «Тагил». Однако в нарушение требований федеральногозакона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства» УКС произвел окончательную оплату по обоим договорам в отсутствиедокументов, подтверждающих ввод жилых домов в эксплуатацию и регистрацию правасобственности субъекта РФ на жилые помещения. Это повлекло за собой неправомерноерасходование средств фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местногобюджетов.

Итогом прокурорскойпроверки стал ряд предписаний для Валентины Исаевой и директора компании ЗАО«Трест 88» и ООО «СК «Тагил» Константина Бердникова об устранении нарушений.Кроме того, в отношении директора УКСа Павла Чеха возбуждены административныедела по ст. 19.7.4 КоАП РФ