У Renault Fluence появилась спортивная версия

Средний расход топлива — 8,1 литра на сто километров пробега. Новинка также получила более агрессивный передний и задний бампер и 17-дюймовые колесные диски. В базовое оснащение модификации входит кожаная отделка интерьера, навигационная система TomTom, ксеноновые фары головного света, система стабилизации и люк. «Спортивный» вариант седана будет продаваться только в Латинской Америке и его поставки в Европу не планируются. В Аргентине стоимость новинки составляет 158,7 тысячи песо (около 35 тысяч долларов США), при том что цены на базовый автомобиль начинаются от 105 тысяч песо (23 тысячи долларов).