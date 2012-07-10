У Renault Fluence появилась спортивная версия
10 июля 2012, 11:25ОбществоРОман БОТов
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Компания Renault представила «спортивную» версию седана Fluence, оснащенную двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 180 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. С такой силовой установкой переднеприводный Fluence способен ускоряться с нуля до «сотни» за 8,6 секунды. Максимальная скорость седана — 213 километров в час.
Средний расход топлива — 8,1 литра на сто километров пробега. Новинка также получила более агрессивный передний и задний бампер и 17-дюймовые колесные диски. В базовое оснащение модификации входит кожаная отделка интерьера, навигационная система TomTom, ксеноновые фары головного света, система стабилизации и люк. «Спортивный» вариант седана будет продаваться только в Латинской Америке и его поставки в Европу не планируются. В Аргентине стоимость новинки составляет 158,7 тысячи песо (около 35 тысяч долларов США), при том что цены на базовый автомобиль начинаются от 105 тысяч песо (23 тысячи долларов).
Фото Renault
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