В колонии №6 прошла защита дипломных работ выпускников колледжа Демидова

Вэтом году образование получили 11 девушек, которые старательно занимались втечение 3 лет 10 месяцев. Теперь они умеют изготавливать качественную икрасивую одежду. Все работы были полностью одобрены членами комиссии, так чтодетские пижамы, а также сарафаны, юбки и платья, выставленные в качестве дипломныхработ, вполне могли бы оказаться на прилавках магазинов.