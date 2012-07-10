В колонии №6 прошла защита дипломных работ выпускников колледжа Демидова
10 июля 2012, 09:47Общество
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В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №6 прошла защита дипломных выпускных работ учащихся профессионального колледжа имени Н. А. Демидова. На суд аттестационной комиссии были выставлены образцы самой разной одежды, сшитой своими руками.
Вэтом году образование получили 11 девушек, которые старательно занимались втечение 3 лет 10 месяцев. Теперь они умеют изготавливать качественную икрасивую одежду. Все работы были полностью одобрены членами комиссии, так чтодетские пижамы, а также сарафаны, юбки и платья, выставленные в качестве дипломныхработ, вполне могли бы оказаться на прилавках магазинов.
Девушки были рады получить дипломы, поскольку этопозволит чувствовать себя намного увереннее, когда они начнут новую жизнь насвободе. Теперь они знают свои сильные стороны, и, наверняка, добьются успеха.
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