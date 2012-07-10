В квартиры Нижнего Тагила вернулся газ

Подобная ситуация не повторитсяближайшие 50 лет, это только по гарантии. В ходе ремонтов были заменены четырезадвижки, вместо которых установили современные шаровые краны. Кроме того огромныйучасток металлического газопровода заменен на полиэтиленовый. Он обладаетулучшенными характеристиками, способен обеспечить бесперебойное газоснабжение.