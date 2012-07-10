В квартиры Нижнего Тагила вернулся газ
10 июля 2012, 10:22Общество
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Как сообщает пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети», полостью завершены ремонтные работы газопроводов в городе. Теперь все 18 900 квартир, которые попали под отключение, вновь могут пользоваться газом.
Подобная ситуация не повторитсяближайшие 50 лет, это только по гарантии. В ходе ремонтов были заменены четырезадвижки, вместо которых установили современные шаровые краны. Кроме того огромныйучасток металлического газопровода заменен на полиэтиленовый. Он обладаетулучшенными характеристиками, способен обеспечить бесперебойное газоснабжение.
Как сообщает пресс-служба Администрации города,восстановление газоснабжения планировалось обеспечить к 16 июля, однако всенаселение города уже может пользоваться газом.
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