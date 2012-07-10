В Нижнем Тагиле прошел замечательный праздник, посвященный семье, любви и верности

Организатором действа выступила Нижнетагильская епархия, а поздравить семьис их праздником приехал епископ Нижнетагильский и Серовский, владыкаИннокентий. Он дал благословение и произнес много добрых напутствий собравшимсясемьям. Кстати, на торжестве были награждены пары, прожившие вместе уже более 25 лет.Им вручили медали «За любовь и верность».

Однако центральным событием стало открытие «Скамьи примирения». Таких поРоссии немного, а нужна она, наверное, в каждом доме. У скамейки хитрый дизайн:с какого края не сесть, все равно окажешься в серединке. Таким образом, еслидвое поссорившихся одновременно сядут на скамью, то непременно окажутся бок обок друг с другом.

Праздник удался на славу. Люди посмотрели тематичные сценки, приняли участиев конкурсах, слушали выступления тагильских авторов-исполнителей. Вокруг быломного цветов, улыбок, добра, человеческого счастья, которое читалось в лицах.Вероятно, что праздник станет ежегодным. Но даже не верится, что раньше такогоразмаха в праздновании Дня семьи в городе не было.

В каждом государстве свои национальные праздники. О знаменатальных датах, отмечаемых на Кипре, вы можете узнать во время поездки в эту небольшую живописную страну. Судя по отзывам туристов о курортах и отелях, на Кипре вас встретят как нигде дружелюбно и радостно. Будьте уверены, отдых на Кипре станет для вас незабываемым!