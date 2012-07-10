В Новоуральске прошел митинг против стратегии Росатома. На местном заводе уволили уже больше двух сотен людей с непрофильных производств

Таким образом, с начала годауволено уже 229 сотрудников, это притом, что всего на заводе трудится не болеешести тысяч работников. Теперь представьте, насколько люди переживают за судьбугорода и завода, если на митинге по приблизительным оценкам присутствовало 500человек.

Как сообщает портал aktualno.ru,организаторы митинга недовольны, что людей зачастую увольняют с комбинатанезаконным образом.

Людям выдали уведомления, срединих есть молодые специалисты, которые в надежде на устойчивое положенияпредприятия, принадлежащего государственной структуре, набрали кредиты иипотеки, а теперь они оказываются на улице организатор, работник ОАО «УЭХК»Геннадий Ломаков.

Сейчас участники опасаются новых «репрессий». Люди всерьезбоятся, что их уволят, если узнают, что они были на митинге. Местные СМИ novouralsk.suрассказывают, что «на месте митинга присутствовали представители руководстваградообразующего предприятия, которые снимали на фото и видеоаппаратуру лица непобоявшихся протестовать сотрудников».

При этом председатель профсоюзнойорганизации комбината Борис Мельников уверен, что проблема может быть решенапереговорами с руководством, митинг только усложнит дело:

Я предлагал сесть за стол ирешить эти вопросы методом переговоров. Я считаю, что нужно вестиконструктивную работу с властью, а не решать проблемы митингами. Я выезжаюпериодически в Москву, встречаюсь с представителями ТВЭЛ и госкорпорации«Росатом», и наши предложения по созданию рабочих мест, социальных выплат идругие принимаются и рассматриваются. На мой взгляд, должен быть диалогправительства области, ТВЭЛ, Росатома и предприятия.

В то же время на сегодняшний день единственный вариант для людей,оставшихся без работы - это ездить каждый день на заработки в Екатеринбург илиНижний Тагил. Что в ту, что в другую сторону порядка 70 км. Помимоградообразующего предприятия в городе практически нет работы.