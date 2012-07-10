В женской колонии тоже фестивалят: там прошла «Новая волна»

Открытием праздника стала спортивная эстафета под названием «Быстрые и ловкие», где участницы могли проявить смекалку и хорошую физическую подготовку, преодолев множество забавных и серьезных этапов. Желание быть первыми было у каждого, но самыми быстрыми и ловкимистали участницы отряда № 20 сообщают в пресс-службе ведомства.

Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» стал вторым мероприятием фестиваля. Его участницы призывали отказаться от пагубных привычек, задуматься о необходимости здорового образа жизни. Первое место конкурса заняли представительницы отряда №3, второе – отряда №5, на третьем - отряд №8.

Заключением программы стал самый красочный конкурс – «Современный хит», в котором женщины должны были выступить с песней и танцем. Борьба за призовое место была очень напряженной. Осужденныеисполняли современные песни известных исполнителей, при этом звучали рок-, поп-хиты, классика, хип-хоп. После длительного обсуждения жюри огласило свое решение: первое место заняла музыкальная группа отряда№9; второе место – отряд №7; третье – отряд №11.

Погода была чудной, под ярким солнцем наряды участниц переливались всеми красками радуги. Зрители целый день провели на свежем воздухе и получили огромный заряд положительных эмоций поделились впечатлениями сотрудники ГУФСИН.