Википедию на русском языке могут заблокировать из-за поправок в закон об информации
10 июля 2012, 11:30Общество
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Как сообщают представители Википедии на русском языке, сегодня она будет заблокирована, в качестве протеста к внесению поправок в закон об информации. Это поможет людям ощутить востребованность и необходимость ресурса.
Дело в том, что сейчас в Государственной Думе РФ проходятслушания на тему ужесточения закона об информации, притом это уже второе чтениезаконопроекта. Предлагается внести поправки, в результате которых будетдействовать внесудебная цензура. Она приведет к тому, что Википедию на русскомязыке просто закроют. И не только «свободную энциклопедию».
В связи с этим сообщество Википедии обращается спросьбой оказания поддержки. Они просят неравнодушных граждан написать «обращениек депутатам Государственной Думы 6 созыва». Чем больше будет подобных писем,тем более высока вероятность, что поправки в закон внесены не будут.
Фото с сайта wikipedia.org.
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