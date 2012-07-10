Википедию на русском языке могут заблокировать из-за поправок в закон об информации

Дело в том, что сейчас в Государственной Думе РФ проходятслушания на тему ужесточения закона об информации, притом это уже второе чтениезаконопроекта. Предлагается внести поправки, в результате которых будетдействовать внесудебная цензура. Она приведет к тому, что Википедию на русскомязыке просто закроют. И не только «свободную энциклопедию».