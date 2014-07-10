11 августа тагильчане увидят самую большую Луну

В этот день Луна будет проходить в максимально близкой траектории по отношению к Земле. Это позволит тагильчанам увидеть спутник земли во всей красе.

Кстати, существует феномен «иллюзия Луны» – оптический обман зрения, который заключается в том, что, находясь низко над горизонтом, Луна кажется намного больше, чем когда она расположена высоко в небе. При этом угловой размер Луны практически не меняется с её высотой над горизонтом. В настоящее время есть несколько теорий, которые дают объяснение этому явлению.