11 августа тагильчане увидят самую большую Луну
10 июля 2014, 12:55Общество
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Через месяц на небе земляне смогут наблюдать за Луной в максимально большом размере, передают специалисты Пулковской обсерватории.
В этот день Луна будет проходить в максимально близкой траектории по отношению к Земле. Это позволит тагильчанам увидеть спутник земли во всей красе.
Луну стоит наблюдать в ночь на 11 августа. Уже с семи часов следующего дня она начнет стремительно удаляться от Земли.
Кстати, существует феномен «иллюзия Луны» – оптический обман зрения, который заключается в том, что, находясь низко над горизонтом, Луна кажется намного больше, чем когда она расположена высоко в небе. При этом угловой размер Луны практически не меняется с её высотой над горизонтом. В настоящее время есть несколько теорий, которые дают объяснение этому явлению.
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