Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7 в январе 2015 года

Расширенная поддержка продлится 5 лет и будет включать в себя бесплатные обновления для системы безопасности, а также платные исправления говорится в заявлении компании.

Вместе с тем Microsoft переводит в расширенную поддержку еще несколько своих продуктов, среди которых Windows Server 2008, Windows Phone 7.8, Windows Storage Server 2008, Exchange Server 2010 и Dynamics.

8 апреля компания прекратила техническую поддержку популярной ОС Windows XP. Согласно данным аналитической группы AppSense, по состоянию на март текущего года, 12-летняя разработка американской компании Microsoft до сих пор установлена на 77% компьютеров, используемых компаниями по всей Великобритании.

По данным Reuters, в марте текущего года 95% банкоматов по всему миру работают на Windows XP. По оценкам экспертов, переход с нее на Windows 7 обойдется каждому британскому банку в сумму от 50 до 60 млн фунтов (83 - 99 млн долларов).