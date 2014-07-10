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Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7 в январе 2015 года
Сюжеты:
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Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7 в январе 2015 года

10 июля 2014, 11:55ОбществоCorey
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