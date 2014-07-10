Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7 в январе 2015 года
Microsoft прекратит базовую поддержку операционной системы Windows 7 с 13 января 2015 года. Как сообщил британский портал Digital Spy, после этого, до 2020 года, начнется расширенная поддержка, предполагающая установку обновлений для системы безопасности и платные исправления.
Расширенная поддержка продлится 5 лет и будет включать в себя бесплатные обновления для системы безопасности, а также платные исправления говорится в заявлении компании.
Вместе с тем Microsoft переводит в расширенную поддержку еще несколько своих продуктов, среди которых Windows Server 2008, Windows Phone 7.8, Windows Storage Server 2008, Exchange Server 2010 и Dynamics.
8 апреля компания прекратила техническую поддержку популярной ОС Windows XP. Согласно данным аналитической группы AppSense, по состоянию на март текущего года, 12-летняя разработка американской компании Microsoft до сих пор установлена на 77% компьютеров, используемых компаниями по всей Великобритании.
По данным Reuters, в марте текущего года 95% банкоматов по всему миру работают на Windows XP. По оценкам экспертов, переход с нее на Windows 7 обойдется каждому британскому банку в сумму от 50 до 60 млн фунтов (83 - 99 млн долларов).
Операционная система Windows 7 появилась в июле 2009 года.