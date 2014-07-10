Полиция Нижнего Тагила проверяет неблагополучные семьи (ФОТО)

Целью данных проверок служит профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних по причине возгораний, а также с целью профилактики семейного неблагополучия. Инспектора проводят профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о недопустимости распития спиртных напитков в присутствии детей, а также проверяются жилищно-бытовые условия.

По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17 майора Анны Чехломиной, в одной из семей, проживающей на улице Полевая выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В доме данной семьи антисанитарные условия проживания, зловонный запах, дети одеты в грязную одежду.

Фотографии с сайта МВД в Нижнем Тагиле

На 33 – летнюю мать троих детей был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Подобные рейды по выявлению административных нарушений в неблагополучных семьях будут продолжены.